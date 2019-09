ROMA ZAPPACOSTA INFORTUNIO / La Roma ha sistemato la fascia destra negli ultimi giorni con l'arrivo di Davide Zappacosta dal Chelsea. Il terzino italiano è arrivato in prestito per 6 mesi, con i Blues che si sono riservati la possibilità di richiamarlo alla base in caso di infortuni di Azpilicueta o altri.

A fermarsi prima, però, è stato lo stesso Zappacosta: inserito tra i titolari per il derby, l'ex Torino ha dovuto dare forfait nel riscaldamento per un problema muscolare. Per il classe '92 si tratta di lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro e sarà dunque out per le prossime 3-4 settimane. Salterà sicuramente i match concon il possibile rientro Roma-anche sespera di riaverlo per il

