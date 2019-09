CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI INTER ROMA HYSAJ PERIN MANDZUKIC / Si è conclusa nella serata di ieri la lunghissima finestra di trasferimenti estiva. Qualche colpo annunciato accompagnato da un paio di sorprese ma anche diversi musi lunghi di calciatori dal futuro incerto. Non mancano infatti le squadre e i giocatori che guardano già con forza al calciomercato di gennaio quando sarà nuovamente possibile trovare nuova dimora a chi tra i cosiddetti 'esuberi' non è riuscito a cambiare aria. Da Mandzukic a Rugani passando per Perin, Hysaj e Borja Valero. Tutti con la valigia pronta per il mercato del prossimo mese di gennaio. Per tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, da esuberi a rinforzi ma qualcuno partirà: occhi su Perin e Mandzukic

Tra le big di Serie A la Juventus nelle ultime due settimane era certamente quella con più esuberi di livello da piazzare in sede di mercato. Molti di questi però a conti fatti si sono rivelati veri e propri rinforzi a disposizione di Maurizio Sarri che si è ritrovato via via con una rosa sempre più abbondante e complicata alla lunga da gestire. Alla vigilia del mercato estivo calciatori come Dybala, Khedira e Douglas Costa sembravano finiti sulla lista dei partenti salvo convincere tecnico e dirigenza nelle settimane successive. In particolare il tedesco e l'esterno brasiliano sono apparsi in grande spolvero e già ben avviati sulla strada della rinascita. Chi invece sembra completamente fuori dal progetto tecnico è Mario Mandzukic, poco avvezzo al gioco spumeggiante di Maurizio Sarri e dunque altamente sacrificabile. Dalla Cina all'ipotesi tedesca passando per l'Al-Duhail, le opzioni nel corso dell'estate non sono mancate ma alla fine il croato è rimasto per forza di cose. A gennaio sarà dunque lui il primissimo alla ricerca di una nuova sistemazione insieme a Mattia Perin.

Calciomercato Serie A: gli esuberi di Napoli, Roma, Inter e Fiorentina

L'estremo difensore finito ai margini dopo il ritorno di Buffon come secondo era stato ad un passo dal Benfica salvo poi rimanere forzatamente a Torino in attesa di una destinazione che non è mai arrivata. Con loro potrebbe inoltre salutare Danieleper il quale si era intrapreso un discorso con la Roma mai portato a compimento. La sensazione comunque è che nonostante il lungo stop di Chiellini, l'ex empolese sia finito anche alle spalle dinelle gerarchie. Entro gennaio andrà inoltre valutata la posizione di, spesso accostato all'estero, ed alla fine rimasto nonostante l'abbondanza in mediana.

Con l'addio di Mauro Icardi quasi sul gong l'Inter ha praticamente completato l'opera di sfoltimento della rosa di Conte, cedendo quasi tutti gli elementi ai margini del progetto compresi i vari Dalbert, Joao Mario, Perisic e Nainggolan. L'unico calciatore che non ha trovato nuova dimora è stato Borja Valero, rimasto alla corte del tecnico salentino e che probabilmente avrà poco spazio fino a gennaio visto l'affollamento a centrocampo. Cerino in mano anche per il Napoli che nonostante le avances del Valencia non è riuscito a concretizzare la cessione di Elseid Hysaj, apparso sulla lista dei partenti sin dal primo giorno di mercato. La distanza tra domanda ed offerta in questo caso ha fatto la differenza, ma come rivelato dallo stesso agente a gennaio si cercherà una nuova soluzione. A Firenze dopo i tanti acquisti delle ultime ore è rimasto da piazzare un trio di elementi non più centrali nel progetto composto da Dabo, Eysseric e Thereau. La Roma invece dal canto suo ha ceduto in extremis Gonalons e Schick trattenendo almeno per ora Santon, candidato numero uno a lasciare la capitale qualora ce ne fosse la chance a gennaio.