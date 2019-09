JUVENTUS DE LIGT AJAX OLANDA / Matthijs de Ligt è stato il grande colpo di calciomercato della Juventus. Il centrale classe '99 ha attirato qualche critica per la prestazione con il Napoli, ma è ancora in fase di rodaggio. Intanto l'ex Ajax è stato premiato come miglior giocatore olandese dell'anno, battendo Frenkie de Jong, passato da poco al Barcellona. Un grande riconoscimento per il difensore, che arrivato in nazionale ha parlato di questi primi mesi bianconeri: "Sono alla Juve da un mese e mezzo, solo ora mi rendo conto di cosa mi sta succedendo. La pressione e le aspettative sono alte, sicuramente anche perché sono costato tanti soldi. In questo mese e mezzo ho vissuto in una bolla per non pensarci. Ora noto che tante cose sono cambiate in poco tempo, ma mi hanno detto tutti che ci vorrà un po' per sistemarmi del tutto.

Voglio solo fare quello che so fare e dimostrarlo sul campo come sempre".

La partita con il Napoli gli è costato qualche critica, anche se il ct Ronald Koeman lo ha difeso. "Non è questione di cosa pensino gli altri o cosa pensi io, se siano stati errori gravi o meno - continua de Ligt come riportato da 'Voetbal International' -. So che avrei potuto fare meglio in tutti e tre i gol, ma non guardo gli altri e mi faccio scivolare tutto addosso, lo farò sempre". L'olandese sa di avere ancora bisogno di tempo, ma niente panico: "Ci sono cose diverse da quelle che ero abituato a fare, come sui calci piazzati. È stato un peccato, ma ci sono ancora 50 partite. Vedrò le cose che sono andate bene e quelle che ho sbagliato. Ho fatto una grande partita per 60 minuti, poi le cose sono cambiate e avrei potuto fare di più".

Ma de Ligt è stato rincuorato dai compagni dopo la partita: "Mi hanno supportato, ma non si tratta solo di me. La cosa importante è che la squadra ha vinto ed eravamo tutti molto felici. Dopo un piccolo passo indietro, ora posso farne uno grande in avanti. Ora è bello essere con l'Olanda e concentrarmi per queste partite con la nazionale.

