Inter, UFFICIALE: Sanchez prende la maglia di Icardi

INTER MAGLIA SANCHEZ / L'Inter volta pagina e cancella le tracce di Mauro Icardi. Escluso dalle ultime campagne social e di marketing, l'ex capitano dopo aver perso anche la maglia numero 9 da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Trasferimento che risolve un problema non da poco per la dirigenza e lo staff tecnico nerazzurri, e contestualmente libera anche la casacca numero 7 che cambia subito proprietario. Questa mattina, con un post su Instagram, l'Inter ha infatti annunciato che sarà Alexis, che in precedenza aveva puntato sulla 11 lasciatagli da, a vestire la 7 appena liberata da Icardi.