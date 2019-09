ROMA AL BANO MKHITARYAN / Presente lo scorso giugno come 'colonna sonora' al matrimonio di Henrikh Mkhitaryan, nuovo giocatore della Roma, Al Bano ha commentato il recente approdo in Italia del forte attaccante: "Ma davvero? Non ne sapevo nulla, ma d’altronde a giugno non sapevo neppure chi fosse Henrikh Mkhitaryan - le parole del cantante alla 'Gazzetta dello Sport' - Io sono stato contattato dal suo staff perché i genitori dei ragazzi avevano piacere a regalare ai figli la mia presenza.

Entrambi mi conoscevano per “Felicità” ed altre canzoni, in Armenia sono un personaggio noto, ma certo vedere così tanta gioia in due ragazzi giovani ha stupito anche me. Invece quando ho iniziato a cantare ho percepito subito delle sensazioni positive. Erano felici loro e i loro ospiti, si sono divertiti tutti, anzi: ci siamo divertiti tutti".

LA PERSONALITA' - "Mi ha colpito per la sua umanità. Se non avessi immaginato, vista la location lussuosa e tutto quello che ne consegue, di trovarmi di fronte ad una persona benestante, non avrei mai detto che si trattava di un calciatore. Ho incontrato, seppur solo per un’ora e mezza, un ragazzo umile, simpatico, disponibile. Non si dava arie e come lui la famiglia. Spero che nella sua nuova squadra possa essere felice come l’ho visto felice il giorno delle nozze. Dove mi ha detto che va a giocare...?".