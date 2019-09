CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma è rimasto al Milan: nessuna offerta ha soddisfatto il club rossonero, che lo valutava almeno 65 milioni di euro. Ora, la necessità per il Diavolo è quella di blindarlo. Il contratto del portiere infatti scadrà nel 2021, tenere il discorso aperto fino alla prossima estate potrebbe essere un problema.

La volontà del giocatore è quella di rimanere, l'obiettivo è quello di prolungare fino al, ma la trattativa, come spiega 'Tuttosport', non si annuncia facile. Idi ingaggio attualmente percepiti sono un tetto piuttosto alto che la società vorrebbe limare, al contrarioquasi sicuramente chiederà un aumento per il suo assistito. La partita è aperta.