ITALIA INSIGNE MANCINI / Altra tegola per la Nazionale italiana. Come riporta una breve nota ufficiale, Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro a causa di un problema muscolare accusato già durante il match contro la Juventus: l'attaccante è stato quindi costretto ad abbandonare il gruppo azzurro per indisponibilità.

La sua defezione segue quelle di, sostuiti rispettivamente da. Al posto di Insigne, quindi, spazio a Vincenzodel clicca qui per restare aggiornato. La squadra di, tra giovedì e domenica, sarà impegnata contronelle gare di qualificaizone ai prossimi