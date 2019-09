CALCIOMERCATO INTER MAROTTA JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / Calciomercato estivo concluso, ma strategie già in corso, per le big di Serie A, per le prossime sessioni. Marotta, ad dell'Inter, ragiona su possibili nuovi innesti di alto livello per la rosa di Conte.

Nel 2020, secondo 'Tuttosport', i nerazzurri faranno rotta con decisione su, rimasto alma che, al momento, andrebbe in scadenza di contratto con gli 'Spurs'. Gli inglesi faranno di tutto per non perderlo a zero e gli proporranno un rinnovo monstre, da 12 milioni di euro a stagione. Pista difficile per l'Inter considerato l'interessamento dellae del, Marotta proverà comunque a muoversi in anticipo sul danese per provare a bruciare la concorrenza.