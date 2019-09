CALCIOMERCATO BRESCIA TONALI / Il calciomercato, si sa, non finisce mai. Così, anche se ufficialmente la sessione estiva è stata chiusa ieri sera alle 22, nel corso dei prossimi mesi i dirigenti continueranno a monitorare con grande attenzione i talenti che si metteranno in evidenza nei vari campionati. In Serie A c'è un italiano giovane e di grandi prospettive: Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia.

Serie A, dalla Juventus al Napoli: occhi su Tonali

Titolare nella squadra di, dopo l'ottima stagione di(7 assist e 3 gol in 34 presenze), quest'anno è pronto a crescere nel massimo campionato, dove già da tempo ci sono svariate società interessate: clicca qui per restare aggiornato.

Fino a ieri Tonali è stato trattato dalla Fiorentina, che però non è riuscita a superare il muro eretto dal presidente Cellino, che ad oggi lo valuta almeno 30 milioni di euro. La cifra, però, sembra destinata a salire al termine di questo campionato, che potrebbe convincere anche il ct Mancini a portarlo a Euro 2020. Così, è inevitabile pensare che Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, altre società italiane e straniere già dalla prossime settimane inizino a monitorarlo con maggiore attenzione. Del resto, chi lo ha già allenato, come Gigi Cagni, non ha dubbi: "Parla poco e pensa ai fatti, sa quello che vuole e non mi stupisco certo delle sue prestazioni contro Cagliari e Milan - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Con i predestinati come lui non si sbaglia".