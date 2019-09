CHAMPIONS LEAGUE LISTA JUVENTUS / Il calciomercato estivo appena terminato ha consegnato alla Juventus una rosa di grande qualità ma numericamente ampia. Troppo per le disposizioni della Uefa, che entro le 24 di stasera attende la lista per la Champions League di quest'anno. La Lista A sulla carta ha 25 giocatori, ma quattro di loro devono essere formati nel club: così, secondo le regole, solo il terzo portiere Pinsoglio corrisponde a questa definizione.

La Juve sarà quindi costretta ad escludere alcuni big: clicca qui per restare aggiornato.

In porta sarà ovviamente assente Perin, che non è riuscito a trovare una nuova collocazione anche a causa dei problemi fisici accusati. In difesa, invece, dopo l'infortunio di Chiellini (che sarà quindi fuori dalla fase a gruppi) è molto difficile pensare all'esclusione di Rugani, che dovrebbe invece completare il reparto dei centrali formato anche da Bonucci, De Ligt e Demiral. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', a centrocampo ci sarà un ballottaggio tra Emre Can e Ramsey: il primo non si è ancora adattato alle disposizioni tattiche di Sarri, mentre il secondo è ancora alle prese con i problemi fisici. Infine, insieme a Pjaca, in attacco potrebbe restare fuori Mandzukic, che non è riuscito a trovare un nuovo club e sembra un passo indietro nelle gerarchie tecniche.