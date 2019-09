Calciomercato Inter, retroscena Icardi: lite furiosa con Wanda!

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Alla fine, Icardi tornerà in campo con la maglia del Psg. Accettata l'offerta dei francesi da parte dell'attaccante argentino, un affare che fino all'ultimo avrebbe potuto non concretizzarsi. Il 'Corriere dello Sport' svela i retroscena delle ultime ore di mercato dell'ex centravanti dell'Inter.

La 'fuga' di Wandada 'Tiki Taka', domenica notte, era sì dovuta ad impegni di lavoro, ma quello da convincere era proprio suo marito. Icardi, però, era ancora irremovibile: non voleva saperne di lasciare Milano. La discussione sarebbe andata avanti con toni accesi fino alle quattro del mattino, finché Wanda, sfinita, avrebbe chiesto agli storici procuratoridi darle una mano a convincerlo. Verso l'alba, finalmente, Icardi avrebbe aperto all'addio e al risveglio avrebbe deciso di partire per Parigi. Firma poi avvenuta in serata, nonostante i timori di un'ennesimo ribaltone.