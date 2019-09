CALCIOMERCATO BEN ARFA GUARIN MARCHISIO / Il mercato è chiuso, ma per i club che hanno bisogno di completare la rosa con qualche altro rinforzo c'è la possibilità di pescare da una lista di calciatori svincolati che offre molte occasioni tra calciatori d'esperienza, grandi nomi internazionali e talenti che possono ancora esplodere. Tutti i calciatori che si sono liberati da vincoli contrattuali entro le 22 del 2 settembre diventano potenziali opportunità per i club di Serie A che abbiano la necessità di inserire un altro elemento in squadra. E le ipotesi interessanti non mancano di certo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ce n'è per tutti i gusti ed in tutti i ruoli. Tra i nomi più importanti da segnalare, spiccano quelli dei classe '87 Hatem BenArfa, trequartista ex Psg libero dopo l'ultima parentesi al Rennes, e Markel Susaeta, rimasto senza squadra dopo 22 anni all'Athletic Club. Ma non solo.

Wilfriede l'ex interista Fredysono stati più volte accostati all'Italia in queste settimane, il giapponese Okazaki a sorpresa ha lasciato il Malaga dove era arrivato solo ad inizio agosto, poi c'è il talentuoso Lazared alcune vecchie conoscenze del nostro Paese come Keisuke, Jeremy, Ivan, Yohann, Jonathane Pavel. Molti, poi, gli italiani da tener d'occhio: dapassando per, Giuseppe

LISTA GIOCATORI SVINCOLATI

Portieri:

Lindner, Vorm, Yurchenko, Hassen, Jourdren, Brkic, Enyeama, Renan



Difensori

Simpson, Olsson, Coentrao, Strinic, Pejcinovic, Zeffane, Abate, Jefferson, Gamez, Paletta, Khacheridi, Kaboul, Donati, Cuevas, Tabanou, Samba, Felipe Santana, Djourou, Ibanez, Matias Silvestre, Andreolli



Centrocampisti:

Ben Arfa, Guarin, Bertolacci, Marchisio, Ledley, Gourcuff, N’Doye, Williams, Denilson, Willians, Kobayashi, McEachran, Bjarnason, Aogo, Holtby, Wszolek, Jedinak, Carlos Eduardo, Ireland, José Mauri, Fletcher, Cridetig, Montolivo, Barry



Attaccanti:

Susaeta, Bony, Okazaki, Sako, Markovic, Romero, Honda, Jonathas, Moukandjo, Biabiany, Hooper, Cabral, Anichebe, Giuseppe Rossi, Emenike, Martins, Menez, Chanturia, Riviere, Eduardo,