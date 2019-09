Juventus, il mercato non si ferma: c'è un piano per Pogba

JUVENTUS POGBA / Mercato chiuso: sì. Mercato fermo? Tutt'altro! Dalle 22 di ieri sera in Serie A non è possibile fare acquisti, a meno che non ci si rivolga alla lunga lista degli svincolati, ma la programmazione dei club in vista del 2020, tra la sessione invernale e quella estiva, va avanti senza sosta. Già quest'estate molte società hanno impostato affari che saranno completati più avanti, per altri si continuerà a lavorare in queste settimane di campionato che ci porteranno verso la finestra di riparazione di gennaio in cui tantissimo può succedere. Sì, perché tanti grandi nomi che erano finiti sul mercato, alla fine sono rimasti dov'erano e c'è da scommettere che in inverno torneranno ad infiammare le trattative.

Uno su tutti, Paul

In scadenza di contratto nel 2021, il francese aveva apertamente comunicato l'intenzione di lasciare il Manchester United scatenando un duello internazionale tra Juventus e soprattutto RealMadrid che hanno provato a scardinare le resistenze dei 'Red Devils'. Il mercato estivo si è chiuso con un nulla di fatto, ma a gennaio Pogba sarà di fatto a soli sei mesi dall'inizio dell'ultimo anno di contratto con lo United, situazione che in un'eventuale trattativa può complicare la posizione dello United che intanto resta vigile su Bruno Fernandes, che sembrava ad un passo dal Real Madrid. Real che, secondo 'Tuttosport', così come la Juventus potrebbe tornare all'assalto proprio a gennaio in caso di mancato rinnovo di Pogba in Inghilterra. Con la Champions alla volata finale e una situazione contrattuale da rivedere, potrebbe essere l'occasione (di certo non low-cost) per il colpaccio che svolta la stagione.