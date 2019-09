Calciomercato, UFFICIALE: colpo Bendtner last-minute

CALCIOMERCATO BENDTNER / Negli ultimi, concitati giorni di calciomercato si era sparsa la voce addirittura di un clamoroso tentativo da parte della Reggina. Nicklas Bendtner, genio e sregolatezza con un passato anche alla Juventus, torna però in patria, in Danimarca, dove vestirà la maglia del Copenaghen.

Nella notte è arrivato infatti il comunicato ufficiale del club della capitale che ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante con un contratto annuale dai norvegesi del, dove il classe '88 militava dal 2017. Via social, Bendtner si presenta con un simpatico video in cui prende in mano il telefono e subito dopo la firma sui contratti blocca i rivali delsu Twitter.