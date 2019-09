Juventus, in Spagna: "Rakitic ieri faceva le valigie per Torino!"

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC /La Juventus ha tentato, in extremis, il colpo Ivan Rakitic.

Ne sono certi in Spagna, dove durante il programma 'El Chiringuito de Jugones', il giornalista, vicino alle sorti dei blaugrana, ha dichiarato: "La Juventus ha chiesto Rakitic al Barcellona, proponendo uno scambio di calciatori visto che il prezzo del croato non era alla sua portata. Non c'è stato accordo, e quindi il centrocampista è rimasto in blaugrana. Fino a ieri, Rakitic stava facendo le valigie per andare a Torino".