CALCIOMERCATO PAGELLE SPAGNA / Il mercato spagnolo si chiude senza i botti finali che sognavano i tifosi di Barcellona, Real Madrid e Atletico. Pogba e Neymar sono rimasti sogni di un’estate, comunque, ricca di operazioni storiche e colpi di scena. I colchoneros si confermano un rivale temibile per i due giganti e chiudono questa sessione, probabilmente, con il miglior stato d’animo.

REAL MADRID 6 - Sembra un'eresia assegnare una sufficienza risicata a un mercato costato oltre 300 milioni di euro, ma il Real Madrid vive su un pianeta diverso rispetto al resto del calcio mondiale. Il galactico vero è solo uno: Eden Hazard, e ci sono voluti 100 milioni per strapparlo al Chelsea. Gli altri calciatori arrivati a Concha Espina sarebbero straordinari per qualsiasi club, ma non infiammano la fantasia dei tifosi del Bernabeu: Jovic (60 milioni), Militao (50), Mendy (48) e Rodrygo (45) hanno il futuro dalla loro parte, però dopo una stagione disastrosa come quella passata, i merengues avevano bisogno di certezze. Zidane, infatti, aveva una sola, grande priorità: Paul Pogba, a lungo inseguito senza successo. La cosa, ai sostenitori blancos, non è affatto piaciuta.

BARCELLONA 7 - I giudizi sul mercato del Barcellona saranno inevitabilmente condizionati dall'interminabile e stucchevole telenovela Neymar. I rumors sull'arrivo del brasiliano, alimentati dagli stessi catalani con voli a Parigi e dichiarazioni ottimiste, hanno finito per abituare i suoi tifosi a un colpo che sarebbe stato straordinario, ma che non era essenziale.

L'attacco a disposizione di Valverde, infatti, era già stato rinforzato con un acquisto storico come quello di, prelevato dall'Atletico (con tanto di schermaglie legali) per 120 milioni di euro. I blaugrana si sono assicurati anche, uno dei prospetti più interessanti dell'Ajax terribile della scorsa stagione, le cui caratteristiche sembrano perfette per il calcio del Barça. Anche quello è stato un investimento niente male (75 milioni) al quale va sommato quello per(26) e(18).

ATLETICO 8 – Riuscire a chiudere col sorriso una sessione di calciomercato nella quale ti sei privato di Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Godin, Juanfran e Filipe Luis è una grande impresa che solo all'Atletico poteva riuscire. I rojiblancos hanno incassato durante quest'estate circa 313 milioni di euro, ne hanno investiti meno di 250 e sembrano molto più forti rispetto a qualche mese fa. I 126 milioni per Joao Felix, da spesa spropositata, sono diventati immediatamente un affare straordinario: il 19enne ci ha messo pochissimo a dimostrare che è il futuro crack del calcio mondiale e al Wanda Metrpolitano se lo coccolano già, orgogliosi di lui. Marcos Llorente, oltre a forza e qualità, porta in dote lo sfizio di averlo strappato al Real Madrid e i vari Hermoso, Trippier, Felipe, Lodi, Saponjic ed Hector Herrera completano un’ottima rosa, che garantisce maggiore qualità a disposizione di Simeone. Sfumato Rodrigo a causa della permanenza di Correa (che non è l’ultimo arrivato), i colchoneros possono consolarsi con un grande inizio di stagione: nove punti in tre giornate e primo posto solitario della Liga. Non male.