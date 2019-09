Inter, Icardi al PSG: il saluto di Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Si è conclusa sul filo di lana l'interminabile telenovela relativa a Mauro Icardi. L'argentino giocherà nel PSG in prestito con diritto di riscatto ed ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni come calciatore parigino.

sua moglie e agente, ieri sera aveva anticipato in tv la possibilità di una nuova avventura per la punta ed oggi era presente alla conclusione dell'affare. In serata è arrivato anche un suo breve tweet per chiudere la vicenda: "Molto felice di essere a Parigi, grazie PSG!". Le sue parole hanno scatenato diverse reazioni sui social: dai tifosi nerazzurri sono arrivati censurabili insulti, ma anche saluti che ricordavano le tante emozioni vissute con l'ormai ex capitano.