CALCIOMERCATO ICARDI DICHIARAZIONI / Prime parole di Mauro Icardi come calciatore del PSG.

Il sito del club francese, dopo aver ufficializzato il colpo dall'Inter, ha diffuso queste parole dell'argentino, ormai ex nerazzurro dopo una lunghissima telenovela risoltasi sul filo di lana: "Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato, darò tutto il possibile per aiutare la mia nuova squadra ad arrivare lontano in tutte le competizioni. Il PSG è diventato una delle potenze del calcio internazionale, ha attirato grandi giocatori, le ambizioni sono elevate e sono certo che ci sono le condizioni per arrivare ancora più in alto. Conosco gli argentini presenti in squadra, Cavani, e ho parlato con Neymar. Non vedo l'ora di conoscere il Parco dei Principi, uno stadio famoso per la sua bellezza e il suo calore".