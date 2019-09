p>ROMA GONALONS GRANADA / Cessione ufficiale per lache ha chiuso il mercato in uscita con il trasferimento di Maximeal: il centrocampista francese si trasferisce in Spagna con la formula del prestito che, come rende noto il club giallorosso, si trasforma in obbligo di riscatto a 4 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Gonalons aveva giocato in Liga anche nella scorsa stagione con la maglia del Siviglia, un'annata caratterizzata da due infortuni importanti che lo hanno tenuto fuori per gran parte del campionato.