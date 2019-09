Juventus, caso Rakitic: arriva la decisione del Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic resta al Barcellona. Il mercato in Spagna chiude a mezzanotte, ma i dirigenti catalani avrebbero già fatto la loro scelta: secondo 'Mundo Deportivo', il croato, che era stato coinvolto nelle trattative col PSG per Neymar e cercato dalla Juventus, resterà a disposizione di Valverde.

Nelle prime tre giornate di Liga, a causa della sua delicata situazione, era rimasto in panchina, e per lo stesso motivo la Croazia lo ha lasciato in Spagna, consentedogli di risolvere la questione relativa al suo futuro . Che, a quanto pare, è ormai un capitolo chiuso.