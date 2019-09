CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA DYBALA LUKAKU DZEKO / La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa, chiudendo un'estate condita da numerosissimi colpi di scena. Sono infatti molte le trattative vicine alla conclusione ma poi sfumate all'ultimo. Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma sono alcune delle protagoniste principali di questi avvicendamenti.

Una situazione che ha tenuto banco in casa Juventus è stata quella relativa a Paulo Dybala. L'argentino infatti, non considerato incedibile dalla dirigenza della Vecchia Signora, è rimasto a Torino dopo essere stato vicino ad approdare al Manchester United. Questo trasferimento avrebbe sbloccato l'arrivo di Romelu Lukaku, poi finito all'Inter, ad abbracciare il progetto tecnico di Maurizio Sarri. Anche Mattia Perin è stato un protagonista del mercato di Paratici: il trasferimento dell'estremo difensore al Benfica si è bloccato durante le visite mediche a causa di alcuni problemi legati ai tempi di recupero dall'infortunio alla spalla, considerati troppo lunghi dai portoghesi. Un'altra situazione piuttosto calda è stata quella legata a Daniele Rugani, finito nei radar della Roma come possibile rinforzo per la difesa di Fonseca.

Bianconeri e giallorossi, i quali hanno infine virato su Smalling, non sono riusciti alla fine a trovare la formula giusta per mettere il tutto nero su bianco. I capitolini infine sono stati bravi a risolvere la grana relativa a, finito aldopo essere stato a un passo dal

Per quanto riguarda l'Inter, Marotta non è riuscito a regalare ad Antonio Conte le prestazioni di Edin Dzeko, che ha preferito rinnovare con il club di Pallotta vista la difficoltà dei nerazzurri nell'accordarsi con la controparte per quanto riguarda gli aspetti economici. Sull'altra sponda di Milano si sono registrate tre trattative saltate al fotofinish: la più importante è quella legata ad Angel Correa, rimasto alla fine alla corte di Simeone all'Atletico Madrid. Un'altra è quella legata a Stefano Sensi, vicinissimo al Milan ma poi finito all'Inter grazie allo spint decisivo di Marotta. Anche André Silva è stato uno dei protagonisti delle uscite del Diavolo: prima di firmare con l'Eintracht, l'attaccante è stato un passo dal Monaco, club che non ha però trovato alla fine l'accordo economico con i rossoneri. Infine il Napoli si è rinforzato con Lozano dopo aver seguito a lungo James Rodriguez, che non è stato liberato in prestito dal Real Madrid; e soprattutto Nicolas Pepe, i cui agenti sono addirittura sbarcati a Dimaro in elicottero.