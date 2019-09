CALCIOMERCATO EUROPA JOAO FELIX LUKAKU / Alle 22 di oggi si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Come ogni anno ci sono stati grandi colpi e prezzi da capogiro. Le big d'Europa come sempre hanno fatto da paperone del mercato, rinforzando le proprie rose con acquisti a prezzi esorbitanti. La Liga stavolta è stato il campionato più spendaccione, superando la Premier League. Scopriamo quali sono stati i giocatori più pagati di questa sessione estiva.

Calciomercato, il baby Joao Felix è il più pagato d'Europa: tre acquisti della Liga sul podio

Conclusa questa sessione di mercato è ora di fare qualche bilancio. Mentre in Serie A l'acquisto più oneroso è stato della Juventus, assicurandosi per 85,5 milioni il difensore centrale de Ligt, in Europa sul podio ci sono tre acquisti della Liga. Al primo posto, a sorpresa, troviamo l'Atletico Madrid. I colchoneros infatti hanno acquistato l'attaccante dicianovenne Joao Felix dal Benfica per ben 126 milioni di euro. Un prezzo da capogiro, sopratutto se si considera la giovane età dell'attaccante portoghese. Al secondo posto troviamo il clamoroso approdo al Barcellona di Antoine Griezmann.

Le petit diable è stato strappato dal club blaugrana all'Atletico di Simeone per 120 milioni di euro.

A chiudere il podio c'è. Il fenomeno belga è stato acquistato dalversando 100 milioni di euro nelle casse delIn questa speciale classifica c'è posto anche per un acquisto effettuato nel campionato italiano. Al quinto posto troviamo infatti, come detto prima acquistato dalla. In Iil maggiore acquisto si trova al quarto posto, ed èacquistato dalper 87 milioni e diventato il difensore più costoso della storia. Per latroviamo in classifica solo il: al sesto posto c'èacquistato dal club bavarese per 80 milioni dall'Atletico Madrid. Di seguito la top ten completa:

1. Joao Felix da Benfica a Atletico Madrid: 126 milioni

2. Antoine Griezmann da Atletico Madrid a Barcellona: 120 milioni

3. Eden Hazard da Chelsea a Real Madrid: 100 milioni

4. Harry Maguire da Leicester a Manchester United: 87 milioni

5. Matthijs de Ligt da Ajax a Juventus: 85,5 milioni

6. Lucas Hernandez da Atletico Madrid a Bayern Monaco: 80 milioni

7. Nicolas Pépé da Lille a Arsenal: 80 milioni

8. Frenkie de Jong da Ajax a Barcellona: 75 milioni

9. Bruno Fernandes da Sporting Lisbona a Real Madrid: 70 milioni

10. Rodri da Atletico Madrid a Manchester City: 70 milioni