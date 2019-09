CALCIOMERCATO GENOA ROMULO BRESCIA / Doppio colpo in uscita per il Genoa. Il club rossoblù, infatti, ha ufficializzato la cessione di Romulo in prestito al Brescia. L'italobrasiliano saluta di nuovo il 'Grifone' dopo i sei mesi passati alla Lazio.

Non solo, la società ligure annuncia anche il prestito di Nicholasalla

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!