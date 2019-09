INTER ICARDI PARIS SAINT-GERMAIN / Sei mesi di polemiche e la soluzione trovata proprio sul rush finale: Mauro Icardi lascia (temporaneamente) l'Inter e si trasferisce al Paris Saint-Germain.

Questo il comunicato dei nerazzurri:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva.

Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".

Il caso dell'estate ha trovato il suo epilogo nell'ultima giornata della sessione di calciomercato con la svolta arrivata negli ultimi giorni con l'apertura alla cessione in prestito: così l'argentino va a Parigi in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Cinque quelli per il prestito oneroso, 65 per il diritto di riscatto che dalla Francia potranno esercitare a fine stagione; al calciatore andrà un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro più bonus. Dopo mesi al centro dell'attenzione con la ferma convinzione di voler restare all'Inter, nonostante la società avesse chiarito di non ritenerlo parte integrante del progetto Conte, Icardi alla fine ha 'ceduto' dicendo sì al Paris Saint-Germain dopo aver respinto la corte di diverse squadre.