CALCIOMERCATO ATSINA HIBERNIANS / Dopo la stagione in Albania, al Kastrioti, Charles Atsina ha scelto di ripartire da Malta.

Il 29enne attaccante ghanese, rappresentato dall'agente Tello e con un passato in Italia alla Virtus Verona, si è infatti legato all', squadra della Premier League maltese con ambizioni importanti e allenata dal tecnico italiano Stefano, che in Italia ha guidato - tra le altre - Salernitana, Viterbese e Sambenedettese.