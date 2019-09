ROMA MKHITARYAN / Arriva l'ufficialità della Lega Serie A: Henrix Mkhitaryan è un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista armeno arriva in prestito oneroso dall'Arsenal: 30 anni, ex Manchester United, Mkhitaryan in questa stagione ha collezionato tre presenze con 111 minuti giocati nelle prime gare di Premier League.

Per lui lo scorso anno 39 presenze complessive e sei reti con la maglia dei Gunners.

Questo il comunicato del club pubblicato poco dopo: "AS Roma rende noto di aver acquistato dall’Arsenal a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Henrikh Mkhitaryan, a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. L'accordo prevede altresì, al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile di 0,1 milioni di euro".