CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA CROAZIA / È scoppiato il caso legato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato cercato negli ultimi tempi anche dalla Juventus nell'ambito di un clamoroso scambio con Bernardeschi.

Il 'Mundo Deportivo' ha evidenziato come la nazionale croata del ct Dalic abbia liberato il centrocampista delesentandolo dalla convocazione per le gare con Slovacchia e Azerbaigian previste in settimana, in modo da consentirgli di risolvere il suo futuro. Rakitic vorrebbe comunque rimanere in blaugrana e lo scambio con la Juventus appare improbabile.