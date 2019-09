CALCIOMERCATO BARCELLONA RAFINHA CELTA VIGO / Rinnovo contrattuale e nuova avventura per l'ex interista Rafinha che prolunga il proprio accordo con il Barcellona in via ufficiale per poi andare al Celta Vigo.

Ad annunciarlo lo stesso club blaugrana: "Il Barcellona e il giocatore Rafinha hanno trovato un accordo per il rinnovo del contratto fino alla stagione 2020/21. Allo stesso tempo, il Barcellona e il Celta hanno trovato un accordo per la cessione del giocatore per la stagione 2019/20".