FIORENTINA GRIFO UFFICIALE FRIBURGO / Niente Serie A per Vincenzo Grifo. Il giocatore, nato in Germania ma nazionale azzurro, proseguirà la propria carriera in Bundesliga.

Il classe 1993, che è stato accostato alla Fiorentina nelle scorse settimane , torna a, club con cui ha concluso la scorsa stagione. Colpo dunque sul gong per il club rossonero, che ha acquistato il centrocampsita dall'. Ancora non sono stati resi noti i dettagli contrattuali dell'operazione.