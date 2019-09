CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / Cessione importante in casa Roma in attacco dopo l'arrivo di Nikola Kalinic. Addio a Patrik Schick che saluta il club capitolina senza aver mai davvero lasciato il segno.

A comunicare i dettagli dell'operazione ci ha pensato la stessa Roma con una nota apparsa sul proprio sito web: "L'AS Roma comunica che Patrik Schick è stato ceduto al Lipsia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni di euro e di una somma variabile di 0,5 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, in favore del Lipsia, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni di euro, in caso di qualificazione della società tedesca alla Uefa Champions League 2020-21". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo