p>PSG UFFICIALE REAL MADRID NAVAS AREOLA / Dopo l'acquisto di Sergio Rico e in attesa del colpo Mauro, ilufficializza l'arrivo di Keylor. Il portiere del Costa Rica lascia ile si accasa in Francia. Il giocatore arriva a titolo definitivo e firma sino al giugno 2023. Percorso inverso per Alphonse, che vola a Madrid in prestito. Il portiere francese arriva in prestito secco, senza opzioni di acquisto.