CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA MANDZUKIC / L'infortunio di Chiellini ha rimescolato le carte in casa Juventus con il mercato che avrebbe potuto subire qualche cambiamento.

Secondo quanto riportato da Claudia Garcia ci sarebbe stata la possibilità di un scambio clamoroso tra l'Al-Duhail e la stessa Juventus che coinvolgeva l'ex Mehdie Mario, sempre in uscita. I bianconeri avevano dunque pensato anche al clamoroso cavallo di ritorno con l'inserimento del croato la lo scambio difficilmente si concretizzerà.