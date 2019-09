CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIGNATO CHIEVOVERONA/ SAMPDORIA CHIEVO VIGNATO /È sul punto di naufragare la trattativa tra la Sampdoria e il Chievo per Emanuel Vignato.

Il club blucerchiato - come raccolto da Calciomercato.it - non ha impresso l'accelerata decisiva per il talento classe 2000, che a meno di nuovi colpi di scena resterà a Verona anche nella stagione appena iniziata. Il baby fantasista è in scadenza nel giugno 2020 con il Chievo. Per le ultime notizie sul mercato di Serie A---> clicca qui!