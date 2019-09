SAMPDORIA UFFICIALE RIGONI DI FRANCESCO / Emiliano Rigoni torna in Italia.

L'argentino, dopo l'esperienza all'Atalanta di sei mesi nella scorsa stagione, ha salutato loed è un nuovo giocatore della. L'ufficialità è apparsa sul sito della Lega Calcio. Il giocatore arriva in blucerchiato in prestito con obbligo di riscatto, come anticipato da Calciomercato.it