FIORENTINA GHEZZAL LEICESTER / Grande protagonista di queste ultime ore di mercato è la Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato il brasiliano Pedro Guilherme e inoltre non molla la pista Tonali per il centrocampo.

Danieleperò avrebbe poi chiuso per Rachid, ala exil cui cartellino appartiene al. Tutte le news di calciomercato e non solo:

E' dunque lui il nuovo arrivo sull'esterno per Vincenzo Montella. L'algerino, nato in Francia, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riferisce 'Sky Sport', che sottolinea come l'operazione complessiva sia da 10 milioni di euro, con i viola che pagheranno 350 mila euro per il prestito.