Calciomercato Milan, intreccio Rebic-Andre Silva: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA REBIC/ Per un attaccante che arriva, uno che parte (forse). Ante Rebic al Milan, arrivato ieri sera nella città meneghina, ha portato André Silva all'Eintracht di Francoforte.

Il giocatore portoghese, rossonero dall'estate del 2017, ha visto saltare nelle scorse settimane il suo trasferimento al Monaco per dei problemi legati alle visite mediche. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In ogni caso, stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Milan può regalare a Giampaolo Ante Rebic anche se André Silva non dovesse trasferirsi in BundesLiga.

