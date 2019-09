Inter, Di Maria e l'indizio social su Icardi e il PSG

CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI DI MARIA / Icardi-Paris Saint Germain, un matrimonio last minute che sembra ormai destinato a compiersi. Dopo le notizie della mattinata di oggi con il volo dell'argentino verso Parigi, arrivano ulteriori indizi provenienti proprio dal PSG.

Il club transalpino ha infatti postato una foto del connazionale Angel Di Maria con annessa emoticon di due occhi ben aperti. Un vero e proprio invito ai tifosi a restare connessi in vista degli ultimi colpi di mercato, magari proprio con l'arrivo prossimo di Mauro Icardi per il quale si attende solo l'ufficialità. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!