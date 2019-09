CALCIOMERCATO GENOA DONATI GOLDANIGA / Il Genoa non sembra destinato a compiere mosse dell'ultim'ora in difesa.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it , dopo aver ufficializzato Goncalves, il Grifone non farà altri innesti sugli out difensivi: tramonta cosi definitivamente la pista Giulio, recentemente accostato alla squadra di Andreazzoli. Per quanto riguarda il centro della retroguardia, risulta difficile anche l'arrivo didal Sassuolo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!