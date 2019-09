CALCIOMERCATO JUVENTUS HAN CAGLIARI / Nessun movimento particolare per la Juventus che a meno di uscite pesanti non dovrebbe stravolgere il proprio organico. Nonostante tutto i bianconeri hanno comunque piazzato un colpo in attacco.

Si tratta del nordcoreanoprelevato dal Cagliari e già nell'aria nei giorni scorsi dopo le parole di Carli ai nostri microfoni . Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

I bianconeri hanno perfezionato l'acquisto come comunicato dal sito ufficiale della Lega Serie A. Han dovrebbe essere un rinforzo per l'under 23 juventina ma sarà monitorato dalla prima squadra.