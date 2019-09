ROMA INFORTUNIO ZAPPACOSTA / Roma in apprensione per le condizioni di Davide Zappacosta, costretto al forfait nel derby contro la Lazio per un problema al polpaccio.

Il neo terzino giallorosso ha espresso tutta la propria amarezza su Twitter: "Sono molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità, dopo così tanto tempo, di giocare! E di farlo specialmente in una partita così importante e sentita per una città intera, il Derby. Spero non sia nulla di preoccupante perché ho tanta voglia di tornare in campo". Si attendono ora aggiornamenti sulle condizioni del laterale.