NAPOLI HYSAJ / È definitivamente saltato il trasferimento al Valencia di Hysaj.

Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', l'agente del terzino delMarioha fatto chiarezza riguardo al futuro del proprio assistito: "La discussione con ilperè finita ieri a pranzo, non è stato trovato l'accordo tra i due club. Hysaj ha avuto tre offerte: Valencia,. Non per forza sarà il terzo terzino in rosa: inizialmente doveva partire, ma nel mercato le dinamiche cambiano ogni giorno. Il Napoli lo valuta tra i 25 e i 30 milioni, che nessuno ha offerto. Il suo contratto scade nel 2021 e in questo momento non è intenzionato a rinnovare, ma una settimana fa gli avevamo comunicato che sarebbe rimasto ed era felicissimo, non potete immaginare".