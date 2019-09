p>CALCIOMERCATO FIORENTINA OUDIN / Laè al lavoro per cercare di regalare a Vincenzol'ultimo rinforzo di una campagna acquisti davvero importante: secondo quanto riportato da 'Sky Sport, la dirigenza viola è al lavoro per cercae di sbloccare la trattativa con ilper Remi. Il club francese al momento chiede una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro: contatti continui tra le parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI