CALCIOMERCATO INTER DIMARCO SASSUOLO/ Federico Dimarco, giovane esterno sinistro di proprietà dell'Inter, è stato accostato a diversi club in questa sessione di calciomercato, fra i quali ci sono Torino e Sassuolo.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, proprio il club neroverde torna ad essere una possibilità per l'ex giocatore di Parma e Sion. Non sono infatti escluse sorprese in questa ultima giornata di trasferimenti, fra le quali anche un'eventuale partenza di Dimarco.