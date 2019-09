SONDAGGIO CALCIOMERCATO / E' stata una finestra estiva di calciomercato davvero entusiasmante: grandi colpi, grandi sorprese e colpi di scena. Mancano ancora poche ore che potrebbero però riversare gli ultimi botti di mercato.

Quale sarà il grande colpo da novanta di questo ultimo giorno? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Primo posto alla trattativa decollata nelle ultime ore tra Inter e Psg per Icardi con il 42% delle preferenze: secondo posto per Rakitic-Juventus (28%), bronzo per Mkhitaryan-Roma (16%) e medaglia di legno per Taison-Milan (15%).