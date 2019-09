p>CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIGNATO / Dopo aver definito l'affare con ilper, laora è al lavoro per cercare di portare al Marassi anche Emanuel, talento classe 2000 gialloblu. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' sono in corso contatti continui tra le parti ma il nodo principale è legato alla cifra del prestito oneroso: la dirigenza blucerchiata è pronta a versare subito nelle casse del Chievo 1,2 milioni ed altri 4,3 di obbligo di riscatto più 1 milione per la futura rivendita del giocatore se avverrà per un importo superiore ai 9 milioni. Il club gialloblu vorrebbe di più per il prestito: al momento la trattativa sarebbe congelata.