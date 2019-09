CALCIOMERCATO ERIKSEN JUVENTUS POCHETTINO / Christian Eriksen, fantasista del Tottenham, è in scadenza di contratto con gli 'Spurs' nella prossima estate e diversi club sono pronti a fiondarsi sul danese in vista della prossima stagione, dopo i tentativi falliti in questa finestra di mercato.

Tra questi c'è anche la. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Mancano ancora poche ore alla chiusura del calciomercato ma Pochettino non vuole sbilancarsi sulla possibile fermanenza a Londra di Eriksen: ''Mancano ancora delle ore, anzi un giorno alla fine del mercato. Vorrei dire che è impossibile che parta, ma è difficile fare un'affermazione del genere perché nel calcio non c'è niente di impossibile. Sono ottimista, mancano solo 24 ore. Spero che domani la sua posizione sia chiara una volta per tutte''.