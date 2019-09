Sampdoria, Rigoni è arrivato in Italia: cifre e dettagli

SAMPDORIA RIGONI / Nuovo rinforzo in arrivo per Eusebio Di Francesco. Emiliano Rigoni è infatti arrivato a Genova per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con la Sampdoria.

Come anticipato da Calciomercato.it, Rigoni arriva dallo Zenit in prestito oneroso per 500 mila euro con obbligo di riscatto, fissato a quota 9.5 milioni di euro, che scatterà alla 15esima presenza in maglia blucerchiata.