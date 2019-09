Cagliari, Barrow non è un obiettivo: le ultime di CM.IT

CAGLIARI ATALANTA BARROW / Il Cagliari nei giorni scorsi ha chiuso l'arrivo di Giovanni Simeone in attacco. Un innesto doppiamente prezioso, visto anche il grave infortunio al ginocchio rimediato da Pavoletti.

Il reparto offensivo dinon prevederebbe così ulteriori innesti, con il club sardo che non si è mosso sul mercato per Musacome raccolto da Calciomercato.it . L'attaccante dell'non è un obiettivo del Cagliari per il rush finale della finestre estiva, con il gambiano nelle ultime ore accostato anche a