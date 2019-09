p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / E' stato il tormentone dell'intera finestra estiva di calciomercato e inevitabilmente lo è anche nell'ultima giornata di mercato: la telenovelaè pronta a concludersi proprio sul gong a poche ore dalla chiusura. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Dopo l'apertura di Wanda Nara ieri sera a 'Tiki Taka' nella notte ci sono state accelerazioni nella trattativa tra Inter e Psg per l'attaccante argentino che proprio in questi minuti si è recato in aeroporto a Milano per prendere il volo e raggiungere la Francia. Nel pomeriggio le visite mediche, poi la firma sul rinnovo con l'Inter (necessario per l'operazione) e quella sul contratto con il club francese. Operazione complessiva da 70 milioni di euro: 5 per il prestito oneroso, 65 per il diritto di riscatto esercitabile a fine anno. SEGUI LA DIRETTA DELL'ICARDI DAY