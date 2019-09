Barcellona, operazione last-minute per Rafinha

BARCELLONA RAFINHA / Attenzione a Rafinha che non è mai scomparso dai radar del calciomercato ed in queste ultime ore della sessione estiva torna ad infiammare le voci.

Il brasiliano è tra i nomi inseriti nella lista dei partenti delche, dopo la trattativa tramontata col Valencia, potrebbe aver trovato nella destinazione giusta per l'ex Inter. Secondo quanto riferisce 'Marca' infatti, il Celta starebbe cercando un rinforzo offensivo e spingerebbe per il prestito del calciatore che ha scavalcato. Rafinha per la chiusura dovrebbe prima rinnovare l'attuale accordo in scadenza nel 2020 impostando poi l'obbligo di riscatto a quota 10 milioni di euro tra un anno.